Голдобин ответил на вопрос о готовности остаться в «Металлурге»
Форвард «Металлурга» Николай Голдобин после поражения от «Авангарда» (1:4, 0-4) в матче второго раунда Кубка Гагарина ответил на вопрос о своем будущем.
— Готов ли остаться в «Металлурге»? Если мне предложат, то — конечно.
27-летний российский хоккеист играет за клуб из Магнитогорска с 2020 года.
В текущем сезоне Голдобин провел 59 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на его счету — 11 игр и 2 (2+0) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
11.03
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19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 4
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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