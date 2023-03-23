Голдобин ответил на вопрос о готовности остаться в «Металлурге»

Форвард «Металлурга» Николай Голдобин после поражения от «Авангарда» (1:4, 0-4) в матче второго раунда Кубка Гагарина ответил на вопрос о своем будущем.

— Готов ли остаться в «Металлурге»? Если мне предложат, то — конечно.

27-летний российский хоккеист играет за клуб из Магнитогорска с 2020 года.

В текущем сезоне Голдобин провел 59 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на его счету — 11 игр и 2 (2+0) очка.