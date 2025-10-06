Голдобин не вошел в состав СКА на матч с «Локомотивом»

СКА и «Локомотив» объявили составы на матч FONBET чемпионата КХЛ. Игра состоится в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

У питерской команды в заявке отсутствует нападающий Николай Голдобин.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:3) раскритиковал игру Голдобина. В матче с красно-белыми 29-летний форвард сыграл только 8 минут.

СКА в августе забрал Голдобина из списка отказов. Ранее хоккеист выступал за «Спартак».