Голдобин может заработать до 360 миллионов рублей за три года контракта в СКА

Как стало известно «СЭ», окладная часть зарплаты новичка СКА Николая Голдобина в нынешнем сезоне составит 35 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 40, в сезоне-2027/28 — 45.

Также в контракте Голдобина предусмотрен бонус в 80 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров или снайперов в регулярном чемпионате.

18 августа СКА забрал 29-летнего игрока из списка отказов «Спартака». 23 августа стало известно, что стороны подписали контракт до конца сезона-2027/28.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 74 матча за красно-белых, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи.