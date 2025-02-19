Голдобин — о поведении Комтуа: «Может и подерусь с ним когда-нибудь»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин поделился мыслями о провокационном поведении нападающего «Динамо» Максима Комтуа во время матчей.

17 февраля красно-белые обыграли «Динамо» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:2. По ходу встречи Комтуа, ставший автором одного из голов бело-голубых, активно провоцировал игроков «Спартака» своими действиями.

«Да это эмоции, конечно, я там тоже чуть пободался с Комтуа. Но понятно было, что до драки дело не дойдет. Впрочем, может и подерусь с ним когда-нибудь. Но самое умное и мудрое решение в данной ситуации — это доказывать голами», — цитирует Голдобина «ВсеПроСпорт»

В нынешнем сезоне Голдобин набрал 45 (15+30) очков в 51 матче за «Спартак». На счету Комтуа 40 (16+24) очков в 49 встречах в составе «Динамо».