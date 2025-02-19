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19 февраля 2025, 16:00

Голдобин — о поведении Комтуа: «Может и подерусь с ним когда-нибудь»

Даниил Аршавский

Форвард «Спартака» Николай Голдобин поделился мыслями о провокационном поведении нападающего «Динамо» Максима Комтуа во время матчей.

17 февраля красно-белые обыграли «Динамо» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:2. По ходу встречи Комтуа, ставший автором одного из голов бело-голубых, активно провоцировал игроков «Спартака» своими действиями.

«Да это эмоции, конечно, я там тоже чуть пободался с Комтуа. Но понятно было, что до драки дело не дойдет. Впрочем, может и подерусь с ним когда-нибудь. Но самое умное и мудрое решение в данной ситуации — это доказывать голами», — цитирует Голдобина «ВсеПроСпорт»

В нынешнем сезоне Голдобин набрал 45 (15+30) очков в 51 матче за «Спартак». На счету Комтуа 40 (16+24) очков в 49 встречах в составе «Динамо».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Максим Комтуа
Николай Голдобин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
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10 Лада 68 20 48 47
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
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3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
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7. Локомотив - Авангард
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1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
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3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
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3 - 0
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Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
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1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
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1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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1. Локомотив - Спартак
5 - 3
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1 - 2
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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1. Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
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4 - 0
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
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2. ЦСКА - СКА
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3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
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5. ЦСКА - СКА
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4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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