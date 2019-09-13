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Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

21:33
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург». Хозяева победили со счетом 2:1.

Победная шайба на счету нападающего казанцев Даниса Зарипова. Также форвард отметился в этой встрече результативной передачей.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Викстранд — 2 (Зарипов), 9:56 — 1:0. Локтионов — 1 (мен., Антипин), 49:08 — 1:1. Зарипов — 1 (бол., Ар. Галимов), 49:45 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Кошечкин (58:35).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (13+12+10) — 27 (7+11+9).

Судьи: Белов, Соин.

13 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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