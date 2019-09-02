Гол Якупова принес СКА победу над «Металлургом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Победная шайба на счету форварда СКА Наиля Якупова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Рундблад — 1 (бол., Плотников), 19:06 — 0:1. Козун — 1 (бол., О`Делл), 29:44 — 1:1. Якупов — 1 (бол., Рундблад), 37:46 — 1:2. Ткачев — 1 (Зуб), 58:23 — 1:3.

Вратари: Кошечкин (59:04) — Кочетков.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 27 (4+13+10) — 35 (16+9+10).

Судьи: Наумов, Ромасько.

2 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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