Гол Вовченко принес «Северстали» победу над «Сочи»
«Северсталь» обыграла «Сочи» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для череповчан второй кряду, а сочинцы проигрывают в четвертой игре подряд.
В составе победителей по шайбе забросили Александр Жабреев и Даниил Вовченко. У хозяев единственную шайбу на свой счет записал Амир Гараев — это его первый гол в сезоне.
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«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Жабреев — 1 (Пилипенко), 17:21 — 0:1. Вовченко — 8 (Гераськин), 46:28 — 0:2. Гараев — 1 (Тянулин), 49:07 — 1:2.
Вратари: Третьяк (58:21) — Шугаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (3+11+11) — 18 (11+4+3).
Судьи: Овчинников, Соин.
16 октября. Сочи. ДС Большой. 4068 зрителей.
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