Гол СКА в ворота ЦСКА снова отменили. Справедливо?

Наиль Якупов (справа): гол был или все же нет? Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В третьем матче серии ЦСКА – СКА в Санкт-Петербурге при счете 1:1 был отменен гол форварда хозяев Наиля Якупова. Почему?

В третьем матче серии ЦСКА – СКА в Санкт-Петербурге при счете 1:1 был отменен гол форварда хозяев Наиля Якупова. По мнению арбитров, шайба была заброшена в ворота Ильи Сорокина после попадания в ногу хоккеиста.

Как сказано в пункте правил КХЛ 96.4: если атакующий полевой игрок разворачивает свой конек таким образом, чтобы направить шайбу в ворота, и шайба пересекает линию ворот в результате такого направления, то взятие ворот не засчитывается.

Якупов совершал торможение, разворачивая коньки, от конька шайба в ворота и залетела. По новым правилам, а ИИХФ изменила трактовки в этом плане, такие голы – при развороте конька – подлежат отмене. Просмотром, вероятно, пытались определить, сумел ли форвард СКА попасть по шайбе клюшкой.

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Это уже второй незасчитанный гол СКА в финальной серии Западной конференции КХЛ с ЦСКА. Ранее арбитры отменили заброшенную шайбу в первой игре – 1:2.

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