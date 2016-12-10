19:40 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Гол Никулина принес "Витязю" победу над "Северсталью"

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"Северсталь" на своем льду потерпел поражение от "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал Александр Никулин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Витязь" (Подольск) - 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Абдуллин - 1 (бол., Головков, Выглазов), 37:01 - 0:1. Трунев - 10 (Вовченко), 38:55 - 1:1. Никулин - 5 (Афиногенов, Семенов), 40:09 - 1:2. Карлин - 4 (Монс), 47:47 - 2:2. Выглазов - 5 (Чернов), 48:32 - 2:3. Карлин - 5 (Монс, Кагарлицкий), 49:57 - 3:3. Никулин - 6 (Семенов), 64:12 - 3:4.

Вратари: Коварж - Сятери.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 22 (4+9+6+3) - 25 (4+10+9+2).

Судьи: Комаров, Оленин.

10 декабря. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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