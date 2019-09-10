Гол Литовченко признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ. Видео

КХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших шайб прошедшей игровой недели. Лучшим стал гол Вячеслава Литовченко из «Автомобилиста» в ворота «Северстали». Матч закончился победой «Автомобилиста» в овертайме со счетом 3:2.

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