Гол Литовченко признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ. Видео
13:45
КХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших шайб прошедшей игровой недели. Лучшим стал гол Вячеслава Литовченко из «Автомобилиста» в ворота «Северстали». Матч закончился победой «Автомобилиста» в овертайме со счетом 3:2.
Такой проход не мог остаться незамеченным.— КХЛ (@khl) September 10, 2019
Весь #KHLTop10 голов недели: https://t.co/bzMVZkFXER pic.twitter.com/TmpBR9yu0J
Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей