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Гол Литовченко признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ. Видео

13:45
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КХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших шайб прошедшей игровой недели. Лучшим стал гол Вячеслава Литовченко из «Автомобилиста» в ворота «Северстали». Матч закончился победой «Автомобилиста» в овертайме со счетом 3:2.

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