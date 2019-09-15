Гол Лехтери на последней минуте принес СКА победу над «Йокеритом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Йокерит». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Команда из Санкт-Петербурга забила решающую шайбу на последней минуте, реализовав большинство. После долгого видеопросмотра судьи все же защитали гол Йори Лехтери.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Контиола — 3 (Йенсен), 20:27 — 0:1. Коскиранта — 1 (Дергачев, Рундблад), 22:09 — 1:1. Якупов — 2 (бол., Кузьменко, Барабанов), 30:52 — 2:1. Хаапала — 1 (бол., Норман, Контиола), 53:30 — 2:2. Лехтеря — 4 (бол., Бывальцев, Рундблад), 59:34 — 3:2.

Вратари: Мельничук — Калниньш (59:34).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (4+12+5) — 18 (4+3+11).

Судьи: Гофман, Франо.

15 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков