Гол Ковальчука помог «Авангарду» обыграть «Металлург»

«Авангард» обыграл «Металлург» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев по шайбе забросили Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт.

«Авангард» одержал третью победу подряд и идет на 2-м месте в Восточной конференции КХЛ с 62 очками. У «Металлурга» 55 баллов и 3-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Зернов — 8 (бол., Береглазов, Буше), 14:33 — 1:0. Буше — 16 (Ковальчук, Семенов), 16:57 — 2:0. Ковальчук — 3 (Береглазов, Буше), 19:43 — 3:0. Чибисов — 13 (Земченок, Плотников), 33:01 — 3:1. Мартынов — 4 (Чибисов), 49:32 — 3:2. Найт — 14 (п.в., Береглазов), 59:17 — 4:2.

Вратари: Грубец — Кошечкин (58:06 — 59:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (17+4+5) — 36 (10+12+14).

Судьи: Одиньш, Сергеев.

9 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».