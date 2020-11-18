Гол Гики принес «Трактору» победу над СКА
21:36
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Томаша Гики.
После этого матча «Трактор» с 40 очками занимает первое место в Восточной конференции, СКА с 35 очками — на второй строчке Запада.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Гика — 7 (Седлак), 52:24 — 0:1.
Вратари: Аскаров (57:37) — Федотов.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 26 (9+6+11) — 22 (8+11+3).
Судьи: Наумов, Щенев.
18 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6315 зрителей.
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