Гол Гики принес «Трактору» победу над СКА

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Томаша Гики.

После этого матча «Трактор» с 40 очками занимает первое место в Восточной конференции, СКА с 35 очками — на второй строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гика — 7 (Седлак), 52:24 — 0:1.

Вратари: Аскаров (57:37) — Федотов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (9+6+11) — 22 (8+11+3).

Судьи: Наумов, Щенев.

18 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6315 зрителей.