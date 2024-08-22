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Сегодня, 15:55

Гоголев — о борьбе с лишним весом: «Помогло правильное питание и подход к тренировкам»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Сибири» Павел Гоголев рассказал о том, как принял решение сбросить больше 10 килограмм за лето.

— В начале сборов начали играть с Пьяновым и Белоусовым. У нас сразу как-то пошло взаимодействие. Сегодня тренеры поставили нас вместе, и вроде бы у нас получалось.

Понятное дело, прошлый сезон я забыл. Летом была немного другая подготовка. Приехал в Новосибирск с новыми силами и уверенностью в них. Спокойно начал играть и ловить взаимодействие с партнерами. Когда разговаривал с отцом и друзьями, то говорил, что уже в конце прошлой регулярки вроде адаптировался к хоккею в КХЛ.

От тренеров запроса похудеть за летом не было — на тот момент даже не знал, кто у нас будет главным. Когда сезон закончился понимал, что у меня есть проблемы с весом. В начале лета поговорил со своим тренером по физподготовке. Сказал ему, что не буду взвешиваться до конца сборов. В итоге на финальном взвешивании понял, что прилично сбросил.

Мне кажется, это помогло. Сейчас легко себя чувствую на льду. Нет никакой усталости. Появилась быстрота. Помогло правильное питание и подход к тренировкам. Изменился в принципе подход ко дню — начинал готовиться уже сразу после того, как просыпался.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 24-летний Гоголев провел за «Сибирь» 51 матч, в которых набрал 10 (4+6) очков.

Хоккей
КХЛ
Павел Гоголев
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