Гоголев и Уланов вошли в тренерский штаб «Торпедо»

Дмитрий Гоголев и Игорь Уланов вошли в тренерский штаб «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Гоголев, который в минувшем сезоне возглавлял молодежную команду нижегородцев «Чайку», будет отвечать за работу с нападающими, а Уланов, работавший в штабе Игоря Ларионова в прошлом сезоне, будет работать с защитниками. Николай Хабибулин остается в тренерском штабе Алексея Исакова и будет работать с вратарями.

В минувшем сезоне «Торпедо» вышло в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступило «Локомотиву» со счетом 0-4.