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Глухов провел 300-й матч за «Ак Барс» и 500-й в КХЛ

16:16
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Матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» стал юбилейным для форварда «Ак Барса» Михаила Глухова.

Как информирует официальный Twitter клуба, эта игра стала для хоккеиста 300-й за «Ак Барс» и 500-й в КХЛ.

31-летний нападающий отметился голом в этой игре. После двух периодов казанцы уступают со счетом 1:2.

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