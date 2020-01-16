Глухов провел 300-й матч за «Ак Барс» и 500-й в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» стал юбилейным для форварда «Ак Барса» Михаила Глухова.

Двойная отметка у Глухова! ??

300 матчей за «Ак Барс» и 500 в @khl — это сильно! pic.twitter.com/DFZgdGcNNS — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 16, 2020

Как информирует официальный Twitter клуба, эта игра стала для хоккеиста 300-й за «Ак Барс» и 500-й в КХЛ.

31-летний нападающий отметился голом в этой игре. После двух периодов казанцы уступают со счетом 1:2.