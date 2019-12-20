Глухов дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов наказан за атаку сзади в отношении соперника в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Нападающий будет подвергнут денежному штрафу и дисквалифицирован на один матч.

Нападающий @hcakbars Глухов дисквалифицирован на один матчhttps://t.co/FpSNZKrDVe — KHL Media (@khlmediateam) December 20, 2019

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