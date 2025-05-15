Глотов — о столкновении Шалунова и Робинсона: «Такие ситуации не красят нашу игру»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал повреждение Чарльза Робинсона во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (1:4).

— Как считаете, стала ли потеря Чарльза Робинсона после силового приема Максима Шалунова ключевым моментом матча? Вы потеряли важного игрока, а «Локомотив» пытался делать много хитов, чтобы выбить ваших игроков.

— Мне тяжело сказать насчет ключевого момента. Что касается игроков «Локомотива», то мы не обращаем на это внимания. Мы тоже играем жестко. Этот момент сильно комментировать не буду. Журналисты выкладывали момент на «СКА-Арене». Идентичная ситуация: коньки подлетают надо льдом. Я не очень понимаю такую ситуацию в финале со стороны игроков соперника. Играть жестко по-честному — нормально. Но такие ситуации не красят нашу игру. Это второстепенные факторы в финале, это надо понимать. В финале будет все: и травмы, и тяжелые хиты, и стычки. Нам надо перегруппироваться и не обращать внимания на это, — сказал Глотов.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске. Начало — в 16.30 по московскому времени.