Глотов — о приходе Ливо в «Трактор»: «Пусть Джош забьет не 49, а 30 голов, но если вместе мы выиграем Кубок — это куда важнее»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о приходе в команду лучшего бомбардира и снайпера прошлого сезона, канадского форварда Джошуа Ливо.

— Как вы восприняли подписание Джошуа Ливо?

— Его приход стал для нас скорее неожиданностью. Он присоединился уже по ходу тренировочного лагеря. Понятно, что 49 голов за сезон просто так не забить — это показатель высокого мастерства. Его адаптация проходит нормально. Джош общительный парень, у нас сразу наладился контакт. Конечно, ему нужно время, новая команда, новая система игры, новые партнеры — это всегда требует терпения. В Уфе у него была совсем другая роль. Думаю, здесь не стоит ждать, что он будет единственной звездой. Ливо сам это понимает. Пусть Джош забьет не 49, а 30, но если вместе мы выиграем Кубок — это куда важнее. Думаю, именно поэтому он выбрал «Трактор», ведь у нас более сбалансированный состав.