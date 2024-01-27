Глотов: «Не понимаю, чего люди лезут к Федотову»

Нападающий СКА Василий Глотов высказался об игре голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Мы разбираем игру вратарей, да. У Федотова есть достижения в жизни, хороший, сильный вратарь. Я не считаю правильным слушать то, что про него говорят. Знаете, есть такая фраза: «Никогда не осуждай человека за его вчера, не зная своего завтра». Чего к нему люди лезут, я не понимаю», — цитирует Глотова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний голкипер провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ с процентом сейвов 91,26 и коэффициентом надежности 2,30.