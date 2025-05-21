Глотов нецензурно выразился в адрес Радулова в конце четвертого матча финала КХЛ

КХЛ опубликовала в своих соцсетях видеозапись с камер, расположенных на шлемах судей в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».

Игра прошла 19 мая в Челябинске и завершилась победой ярославской команды со счетом 3:1. После окончания матча хоккеисты устроили потасовку, которая началась с конфликта между форвардом «Трактора» Василием Глотовым и нападающим «Локомотива» Александром Радуловым.

На видеозаписи слышно, как Глотов нецензурно выразился в адрес Радулова и назвал его собакой. После этого нападающий «Локомотива» схватил соперника за визор, а форвард челябинцев Чарльз Робинсон ударил его перчаткой по лицу. Также на видео попал диалог между Радуловым и одним из главных арбитров, где хоккеист жаловался на удар по лицу.

Пятый матч «Локомотива» и «Трактора» в финале Кубка Гагарина состоится в среду, 21 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. Железнодорожники ведут в серии до четырех побед — 3-1.