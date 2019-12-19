Глеб Зайцев: «Для меня дебют за «Трактор» очень важен, эмоции зашкаливали»

Нападающий «Трактора» Глеб Зайцев подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Амура» (2:3Б).

— Для меня дебют за «Трактор» очень важен, — цитирует Зайцева официальный сайт КХЛ. — Еще три года назад, до моего отъезда в «Адмирал», я мечтал сыграть за родной клуб. И теперь я тут. Конечно, эмоции зашкаливали. Вся семья пришла — папа, мама, братья, сестры. Еще друзья, всего человек 20. Все поддерживали на трибуне. Жаль только, что проиграли. У меня никакого волнения не было, на льду был как дома. Несмотря на положение в турнирной таблице, в «Тракторе» настроение боевое. Каждый день работаем на все сто процентов. На следующий матч выйдем только побеждать.