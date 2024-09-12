Клименко: «Было бы интересно, если бы в КХЛ приезжали качественные рефери»

Бывший нападающий клубов КХЛ Глеб Клименко высказался о приглашении иностранных судей на матчи чемпионата.

«Я никогда внимания не обращал на арбитров. Судья всегда прав! Иностранные судьи в КХЛ, конечно, могут быть для опыта. Помню, у нас был Одиньш из Латвии. Было бы интересно, если бы приезжали качественные рефери. Я думаю, это прикольно», — цитирует Legalbet Клименко.

17-й сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Иностранные арбитры не обслуживали матчи чемпионата с 2022 года.