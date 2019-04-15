Нападающий Константин Глазачев подписал новый контракт с "Адмиралом", информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

На счету форварда в этом сезоне 16 голов и 28 очков. Он лучший снайпер и бомбардир "Адмирала".

Глазачев выступает за "Адмирал" с сезона-2016/17. Ранее он защищал цвета "Спартака", московского "Динамо", "Югры", СКА, "Сибири", "Ак Барса", магнитогорского "Металлурга", минского "Динамо" и "Барыса". Всего в КХЛ провел 487 матчей и набрал 285 (133+152) очков.