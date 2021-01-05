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Главный тренер «Йокерита» остался доволен игрой команды против «Сочи»

20:21
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:0).

«Команда играла весь матч хорошо, правда первый гол смогли организовать только в середине встречи, — приводит слова тренера сайт «Сочи». — Очень понравилось, как команда играла сегодня.

По дисциплине — всего одно удаление сегодня. Мы довольны тем, что команда сегодня хотела выиграть матч. Это хорошо. Надо продолжить так же в следующем матче дома 8-го числа".

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-Jokerit-press-konferencija-10439

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