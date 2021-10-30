Бабенко: «Будем обращаться в судейскую по отмененному голу и удалению на Яремчуке. Нам показалось, что арбитры ошиблись»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хорошая интересная игра, — отметил Бабенко. — После матча сказал ребятам, что они выполнили нашу установку. К сожалению, проиграли. Хотя были спорные моменты. Будем обращаться в судейскую за разъяснениями — и по отмененному голу, и по удалению на Яремчуке. Нам показалось, что и там, и там арбитры ошиблись. Не знаю. До этого всегда молчали, сейчас обратимся и попросим разъяснения.

— Почему команда играет так волнообразно в этом сезоне?

— Я уже отмечал, что в каждой игре мы выдаем отрезки, за которые нужно цепляться, которые зрелищные и приносят нам пользу. Но бывают провалы и невынужденные ошибки. Сегодня, кстати, их было минимум. Но мы все-таки их допустили. Эти две ошибки привели к двум голам. Из этого и складывается результат матча. Если бы мы реализовывали чуть больше моментов, положение в таблице было бы немного другим. Мы работаем, стараемся.

— Почему сегодня не получилось забить в большинстве?

— Соперник играл здорово. Не просто так «Металлург» на первом месте по меньшинству. Было тяжело. Вратарь соперника провел очень хороший матч и не дал нам реализовать моменты.

«Витязь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками.