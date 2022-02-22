Главный тренер «Витязя» выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ.
— Давайте поговорим о сезоне, который стал для Вас дебютным в качестве главного тренера. Какую оценку по пятибалльной шкале можете поставить своей команде?
— Неоднозначный сезон. В первую очередь из-за того, что олимпийский год отличается от других. Насыщенный чемпионат в плане количества игр, проведенных в месяц. По большому счету, команды только играют — играешь, переезжаешь, играешь, переезжаешь, на тренировочный процесс остается совсем немного времени. В этом плане, наверное, олимпийский сезон отличается от любого другого сезона. Честно могу сказать, что были немножко завышенные требования к построению игры, к построению тренировочного процесса. Далеко не все удалось сделать. Уже по ходу пришлось вносить коррективы. Было что добавить, было что улучшить, сделал для себя определенные выводы для следующих сборов. Из-за того, что пришел новый главный тренер, ребятам тоже пришлось перестраиваться. В целом сезон для меня лично получился со знаком плюс. В олимпийском сезоне как бы двойной опыт идет. Оценка команде — местами была пятерка, местами была пятерка с плюсом, а местами мы просто проваливаясь так, будто это была совершенно другая команда. Но задачу не выполнили, в плей-офф не попали, так что оценку никак нельзя поставить удовлетворительную.
— Первая тройка нападения «Витязя» — Оямяки-Аалтонен-Одетт — была на голову сильнее остальных. Почему получилась такая пропасть в уровне?
— В силу того, как они выглядели в начале сезона, им доставалась львиная доля игры в неравных составах, большое количество очков они набрали именно в большинстве, когда мы шли в тройке лидеров по реализации. Мы старались, чтобы ребята играли от своих сильных сторон. Взять Оямяки — у него классный бросок, вся Лига говорит о нем как раз потому, что он этим броском пользуется. У нас есть ребята которые не хуже бросают и по скорости и по меткости, но единственное — Оямяки уделяет этому дополнительное время, занимается, потому что понимает — это приносит ему пользу. Наши ребята не все делают такой акцент на сильных сторонах. Может быть, видят, что получается у того же Оямяки, верят, что это будет получаться на протяжении всего сезона. В конца соперники разобрали наших легионеров, стали играть поплотнее, десять игр мы прокатились без заброшенных в большинстве шайб.
— То есть, в команде ребята стеснялись подвинуть легионеров с их позиции?
— Боялись взять на себя ответственность и показать что «я ничем не хуже». Это от человека конкретно зависит, нельзя сказать что это менталитет российского игрока. Это то, что у тебя в характере. Если ты готов выйти и доказать что ты лучший — выходи, не стесняйся, доказывай! Надеюсь, что каждый тренер говорит молодому игроку, который приходит в команду: «Никаких авторитетов! Вот твое место, выгрызай его»
— Раз уж начали разговор про Оямяки, расскажите подробнее о работе с ним. Его прошлый сезон в шведской лиге не был очень результативным, а в «Витязе» он стал одним из лучших снайперов сезона — 29 шайб. Почему такой резкий скачок произошел?
— Была проведена хорошая селекционная работа. Когда мы знакомились с ним, я уже получил рекомендации от генерального менеджера. Мне сказали, что парень обладает сумасшедшим по точности броском. Он с первых тренировок показал, что броском он обладает действительно классным — и по силе и по точности. Он этим пользовался. Потом получил шанс в большинстве, забил один раз, забил второй и не останавливался на достигнутом, продолжал работать на тренировках и после тренировок. Будем стараться оставить его в команде. Здесь не все всегда зависит именно от нас. Важно, что у него на душе будет лежать, какие планы у него есть. Может, учитывая такой сезон, когда он заявил о себе, он захочет поставить перед собой какую-то другую цель. Но нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы он остался.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -