Главный тренер «Витязя» выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ.

— Давайте поговорим о сезоне, который стал для Вас дебютным в качестве главного тренера. Какую оценку по пятибалльной шкале можете поставить своей команде?

— Неоднозначный сезон. В первую очередь из-за того, что олимпийский год отличается от других. Насыщенный чемпионат в плане количества игр, проведенных в месяц. По большому счету, команды только играют — играешь, переезжаешь, играешь, переезжаешь, на тренировочный процесс остается совсем немного времени. В этом плане, наверное, олимпийский сезон отличается от любого другого сезона. Честно могу сказать, что были немножко завышенные требования к построению игры, к построению тренировочного процесса. Далеко не все удалось сделать. Уже по ходу пришлось вносить коррективы. Было что добавить, было что улучшить, сделал для себя определенные выводы для следующих сборов. Из-за того, что пришел новый главный тренер, ребятам тоже пришлось перестраиваться. В целом сезон для меня лично получился со знаком плюс. В олимпийском сезоне как бы двойной опыт идет. Оценка команде — местами была пятерка, местами была пятерка с плюсом, а местами мы просто проваливаясь так, будто это была совершенно другая команда. Но задачу не выполнили, в плей-офф не попали, так что оценку никак нельзя поставить удовлетворительную.

— Первая тройка нападения «Витязя» — Оямяки-Аалтонен-Одетт — была на голову сильнее остальных. Почему получилась такая пропасть в уровне?

— В силу того, как они выглядели в начале сезона, им доставалась львиная доля игры в неравных составах, большое количество очков они набрали именно в большинстве, когда мы шли в тройке лидеров по реализации. Мы старались, чтобы ребята играли от своих сильных сторон. Взять Оямяки — у него классный бросок, вся Лига говорит о нем как раз потому, что он этим броском пользуется. У нас есть ребята которые не хуже бросают и по скорости и по меткости, но единственное — Оямяки уделяет этому дополнительное время, занимается, потому что понимает — это приносит ему пользу. Наши ребята не все делают такой акцент на сильных сторонах. Может быть, видят, что получается у того же Оямяки, верят, что это будет получаться на протяжении всего сезона. В конца соперники разобрали наших легионеров, стали играть поплотнее, десять игр мы прокатились без заброшенных в большинстве шайб.

— То есть, в команде ребята стеснялись подвинуть легионеров с их позиции?

— Боялись взять на себя ответственность и показать что «я ничем не хуже». Это от человека конкретно зависит, нельзя сказать что это менталитет российского игрока. Это то, что у тебя в характере. Если ты готов выйти и доказать что ты лучший — выходи, не стесняйся, доказывай! Надеюсь, что каждый тренер говорит молодому игроку, который приходит в команду: «Никаких авторитетов! Вот твое место, выгрызай его»

— Раз уж начали разговор про Оямяки, расскажите подробнее о работе с ним. Его прошлый сезон в шведской лиге не был очень результативным, а в «Витязе» он стал одним из лучших снайперов сезона — 29 шайб. Почему такой резкий скачок произошел?

— Была проведена хорошая селекционная работа. Когда мы знакомились с ним, я уже получил рекомендации от генерального менеджера. Мне сказали, что парень обладает сумасшедшим по точности броском. Он с первых тренировок показал, что броском он обладает действительно классным — и по силе и по точности. Он этим пользовался. Потом получил шанс в большинстве, забил один раз, забил второй и не останавливался на достигнутом, продолжал работать на тренировках и после тренировок. Будем стараться оставить его в команде. Здесь не все всегда зависит именно от нас. Важно, что у него на душе будет лежать, какие планы у него есть. Может, учитывая такой сезон, когда он заявил о себе, он захочет поставить перед собой какую-то другую цель. Но нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы он остался.