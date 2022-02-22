Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:54

Главный тренер «Витязя» выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ.

— Давайте поговорим о сезоне, который стал для Вас дебютным в качестве главного тренера. Какую оценку по пятибалльной шкале можете поставить своей команде?

— Неоднозначный сезон. В первую очередь из-за того, что олимпийский год отличается от других. Насыщенный чемпионат в плане количества игр, проведенных в месяц. По большому счету, команды только играют — играешь, переезжаешь, играешь, переезжаешь, на тренировочный процесс остается совсем немного времени. В этом плане, наверное, олимпийский сезон отличается от любого другого сезона. Честно могу сказать, что были немножко завышенные требования к построению игры, к построению тренировочного процесса. Далеко не все удалось сделать. Уже по ходу пришлось вносить коррективы. Было что добавить, было что улучшить, сделал для себя определенные выводы для следующих сборов. Из-за того, что пришел новый главный тренер, ребятам тоже пришлось перестраиваться. В целом сезон для меня лично получился со знаком плюс. В олимпийском сезоне как бы двойной опыт идет. Оценка команде — местами была пятерка, местами была пятерка с плюсом, а местами мы просто проваливаясь так, будто это была совершенно другая команда. Но задачу не выполнили, в плей-офф не попали, так что оценку никак нельзя поставить удовлетворительную.

— Первая тройка нападения «Витязя» — Оямяки-Аалтонен-Одетт — была на голову сильнее остальных. Почему получилась такая пропасть в уровне?

— В силу того, как они выглядели в начале сезона, им доставалась львиная доля игры в неравных составах, большое количество очков они набрали именно в большинстве, когда мы шли в тройке лидеров по реализации. Мы старались, чтобы ребята играли от своих сильных сторон. Взять Оямяки — у него классный бросок, вся Лига говорит о нем как раз потому, что он этим броском пользуется. У нас есть ребята которые не хуже бросают и по скорости и по меткости, но единственное — Оямяки уделяет этому дополнительное время, занимается, потому что понимает — это приносит ему пользу. Наши ребята не все делают такой акцент на сильных сторонах. Может быть, видят, что получается у того же Оямяки, верят, что это будет получаться на протяжении всего сезона. В конца соперники разобрали наших легионеров, стали играть поплотнее, десять игр мы прокатились без заброшенных в большинстве шайб.

— То есть, в команде ребята стеснялись подвинуть легионеров с их позиции?

— Боялись взять на себя ответственность и показать что «я ничем не хуже». Это от человека конкретно зависит, нельзя сказать что это менталитет российского игрока. Это то, что у тебя в характере. Если ты готов выйти и доказать что ты лучший — выходи, не стесняйся, доказывай! Надеюсь, что каждый тренер говорит молодому игроку, который приходит в команду: «Никаких авторитетов! Вот твое место, выгрызай его»

— Раз уж начали разговор про Оямяки, расскажите подробнее о работе с ним. Его прошлый сезон в шведской лиге не был очень результативным, а в «Витязе» он стал одним из лучших снайперов сезона — 29 шайб. Почему такой резкий скачок произошел?

—  Была проведена хорошая селекционная работа. Когда мы знакомились с ним, я уже получил рекомендации от генерального менеджера. Мне сказали, что парень обладает сумасшедшим по точности броском. Он с первых тренировок показал, что броском он обладает действительно классным — и по силе и по точности. Он этим пользовался. Потом получил шанс в большинстве, забил один раз, забил второй и не останавливался на достигнутом, продолжал работать на тренировках и после тренировок. Будем стараться оставить его в команде. Здесь не все всегда зависит именно от нас. Важно, что у него на душе будет лежать, какие планы у него есть. Может, учитывая такой сезон, когда он заявил о себе, он захочет поставить перед собой какую-то другую цель. Но нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы он остался.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/02/22/496556.html
Юрий Бабенко
ХК Витязь
0
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блажиевский подписал с «Трактором» новое соглашение
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
1.03 17:00
Металлург – Барыс
 - : -
1.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
1.03 19:30
Йокерит – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости