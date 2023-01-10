Главный тренер «Витязя» Буцаев после победы над «Сочи»: «Большое уважение сопернику»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев высказался о победе над «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, мы довольны, что выиграли матч и заработали два очка. Большое уважение сопернику: несмотря на ситуацию, в которой находится команда, мальчишки очень здорово играли. С азартом, с желанием и не давали нам покоя. Важно, что заработали два очка, но по игре были моменты, где мы могли сыграть лучше. Итоговый результат остался за нами», — приводит слова Буцаева официальный сайт лиги.

«Витязь» после 49 матчей идет шестым в Западной конференции, набрав 54 очка. «Сочи» потерпел 20-е поражение подряд и занимает последнее место, набрав 18 очков в 48 играх.