Буцаев — о матче с «Динамо»: «Была игра терпения, игра характеров. Имеем этот балл — уже хорошо»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 ОТ).
— Игра была на встречных курсах. Никто не хотел уступать, никто не хотел проигрывать. Наверное, счет в основное время закономерен. В овертайме мы не смогли реализовать свой момент, а «Динамо» забило. Хороший балл заработали. Сегодня была игра терпения, игра характеров. Имеем этот балл — уже хорошо.
— Вы считаете, что все-таки взяли одно очко, нежели потеряли два?
— Обоюдоострая игра была. Конечно, мы хотели и рассчитывали на два очка, но получилось так, что пришлось догонять после второго периода. Смогли это сделать — моменты были в третьем периоде и в овертайме, но сопернику сегодня больше повезло.
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