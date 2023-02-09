Буцаев о победе над «Металлургом»: «Здорово сыграли как команда, продемонстрировали волю к победе»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (5:4 ОТ).
«Интересный матч получился. Да, соперник заставлял ошибаться, но и мы его тоже. К сожалению, не смогли выиграть в основное время. Но молодцы, что в овертайме сумели добыть это дополнительное очко. Повторюсь, что мы здорово сыграли как команда, ребята продемонстрировали характер и волю к победе. Опять же — достойный соперник», — приводит слова Буцаева сайт лиги.
«Витязь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 61 матче. 11 февраля команда на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».
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|81
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|33
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|75
|5
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|27
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|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
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|62
|29
|33
|63
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|Трактор
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|Барыс
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