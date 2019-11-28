Главный тренер «Витязя» вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец вошел в тренерский штаб Михаила Захарова в сборной Белоруссии, сообщает официальный сайт ФХРБ.

Кравец тренерскую карьеру начал в сезоне-2001/02, когда стал играющим тренером питерского «Спартака». С 2008 по 2014 годы работал в системе питерского СКА. С 2014 по 2017 годы трудился ассистентом главного тренера в «Сочи».

С сезона-2017/18 работал исключительно главным тренером — в китайском «КРС Хэйлунцзян» (ВХЛ) и в питерских «СКА-Варягах» (МХЛ) и «СКА-Неве» (ВХЛ). В мае 2019-го возглавил подольский «Витязь».

На старте текущего сезона КХЛ подмосковная команда выдала лучшую победную серию в своей истории, выиграв 10 матчей подряд. Долгое время «Витязь» возглавлял турнирную таблицу Западной конференции.