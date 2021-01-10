Главный тренер «Витязя» отметил игру голкипера Ежова в матче против «Нефтехимика»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).

— Как мы и предвидели, игра была непростой. Моменты были и с одной стороны, и с другой, — цитирует тренера сайт «Авто». — «Нефтехимик» очень быстрая, агрессивная, молодая команда. Хорошо, что мы забили первыми, это было очень важно. В дальнейшем тоже создавали много хороших моментов. Единственное, есть недоработки в обороне, какие-то неоправданные потери, но здесь нас выручал Ежов. Он снова отлично отыграл. Всех болельщиков с победой! Надеюсь, все смотрели сегодня матч по телевизору. Маленькую задачу домашних игр мы выполнили. Теперь у нас на выезде три игры, будем биться за победу, чтобы попасть в плей-офф.

— «Йокерит» сегодня выиграл, «Северсталь» победила, наши конкуренты выходят немножко вперед...

— Естественно хотелось, чтобы как-то по-другому все происходило. Но здесь уже ничего не сделаешь, нужно думать о своей игре и нужно стараться побеждать. В личных встречах с теми же «Динамо» Минск, с «Йокеритом», со «Спартаком» нужно добиваться побед.