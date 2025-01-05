Главный тренер «Витязя» обратил внимание на провокации со стороны игроков СКА
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от СКА (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Я считаю, что мы достойно сражались с хорошим соперником. Единственное, что нужно было убрать удаления, нужно было терпеть. Эти удаления испортили нам результат.
Что значит «терпеть»? Спортсмен начинает отвечать на действия соперника и получает удаление. Нужно было терпеть. Где-то это может показаться провокацией со стороны соперника. Это тоже нужно уметь терпеть, играть на команду, на результат.
Также тренер подмосковной команды высказался о причинах упущенного преимущества в счете.
— Никакой неожиданности нет. Судя по последним нашим матчам, мы все время ведем в счете в первом периоде — а потом на моменте где-то боимся, что мы выигрываем, и нас психология немножко подламывает. Мы уходим от своей игры. И сегодня так же произошло — ушли от своего рисунка. Хотя во многих играх сейчас, в последнее время, мы оказываемся не слабее, а во многом и сильнее соперников.
«Витязь» находится на 10-м месте в Западной конференции с 37 баллами в 41 матче.
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|Спартак
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|25
|16
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|5
|Динамо М
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|53
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|Динамо Мн
|41
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|51
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|Северсталь
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|25
|16
|50
|8
|Торпедо
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|42
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|24
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|16
|25
|37
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|40
|12
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
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|27
|13
|56
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|25
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|52
|4
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|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|5.01
|14:00
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Трактор – Автомобилист
|2 : 0
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 2
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|0 : 5
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|5 : 2
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|1 : 5
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|4 : 1