Главный тренер подольской команды Михаил Кравец рассказал, собирается ли он продолжить работу в сборной Белоруссии и поедет ли на чемпионат мира.

— Останетесь ли вы в сборной Белоруссии?

— Да — первого апреля еду на сборы. Раз в неделю решаю организационные вопросы. Я рад такой возможности.

— Для вас это просто шанс побывать на чемпионате мира и получить опыт, или вы так сильно любите Белоруссию

— Я люблю Россию, но Белоруссия для меня тоже родная страна — у меня там живут друзья и родственники. Многие ребята, с которыми мы раньше играли оттуда — тот же Михал Михалыч Захаров. Это не просто поездка на ЧМ — не сравнивайте ее с походом в кино. Я хочу, чтобы команда хорошо выступила, чтобы мой тренерский опыт сделал ее лучше. Хочу добиться результатов для свой карьеры и для Белоруссии.

— Вы успевали следить за ситуацией в белорусском хоккее?

— Специально я за этим не смотрел, но, когда мы играли с другими командами, я находил белорусских хоккеистов, и отмечал их игру. Жук меня немного расстроил — ему давно пора играть в другой команде, он сбавил.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)