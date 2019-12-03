Главный тренер «Трактора» считает, что у его команды было много ненужных удалений
Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов после поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ прокомметировал результат игры.
— Серьезно готовились к игре, — приводит слова Юрзинова пресс-служба «Салавата Юлаева». — С таким количеством ненужных удалений сложно выиграть, плюс два момента неправильно действовали в меньшинстве. При всем при этом, при счете 2:3, у нас было несколько хороших моментов, в которых мы могли «зацепиться» за игру. Но сегодня соперника выиграл, мы продолжаем работать дальше и будем готовиться к следующему матчу.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-traktor/