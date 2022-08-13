Главный тренер «Трактора» рассказал о возможном усилении команды

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении команды.

— Предсезонные матчи выявили места в составе, которым требуются усиления?

— Наша селекция не прекращается. Скаутский отдел постоянно на связи. Но пока не могу назвать кандидатов. Все в рабочем режиме.

— На какие позиции вы рекомендуете скаутам обратить внимание?

— Если есть возможность усилить любую позицию, это сделает каждая команда.

Новый сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.