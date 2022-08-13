Главный тренер «Трактора» прокомментировал увеличение количества матчей в регулярке

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» прокомментировал увеличение количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ до 68.

— Нас ждет насыщенный календарь с играми через день. На первый план выйдет восстановление. Мы объяснили ребятам, что важно начать подготовку в полном составе. Это единственное время, когда мы можем подготовиться как физически, так и тактически. Процесс предсезонной подготовки сильно не изменился. Некоторые моменты мы подкорректировали. В сезоне все будет в ручном управлении.

В четверг, 23 июня, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения сезона-2022/23. Новый сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве. Планируется, что команды проведут по 68 игр в регулярном чемпионате, который продлится до 26 февраля 2023 года.