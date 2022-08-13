Главный тренер «Трактора» прокомментировал увеличение количества матчей в регулярке
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» прокомментировал увеличение количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ до 68.
— Нас ждет насыщенный календарь с играми через день. На первый план выйдет восстановление. Мы объяснили ребятам, что важно начать подготовку в полном составе. Это единственное время, когда мы можем подготовиться как физически, так и тактически. Процесс предсезонной подготовки сильно не изменился. Некоторые моменты мы подкорректировали. В сезоне все будет в ручном управлении.
В четверг, 23 июня, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения сезона-2022/23. Новый сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве. Планируется, что команды проведут по 68 игр в регулярном чемпионате, который продлится до 26 февраля 2023 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -