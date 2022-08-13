Главный тренер «Трактора»: «Мы знаем сильные стороны Бурдасова»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Антона Бурдасова.

— Мы знаем сильные стороны Антона. У него большой опыт. Мы видим, как и где его использовать. Но хоккей — командная игра. Важно найти сыгранность в звеньях, чтобы каждый хоккеист проявил лучшие качества.

В прошлом сезоне 31-летний Бурдасов провел в регулярке КХЛ 41 матч за СКА и набрал 42 (23+19) очков. В плей-офф на его счету 16 игр и 10 (3+7) очков.