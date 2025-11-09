Гру — о победе над «Адмиралом»: «Получилось создавать много в атаке и не так много ошибаться в обороне»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги победного матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

«Хорошая победа. В целом понравилось выступление нашей команды, особенно в первом и во втором периодах. Получилось создавать много в атаке и не так много ошибаться в обороне. В третьем периоде в чем-то отдали сопернику инициативу из-за собственных удалений. Отмечу игру вратаря и команды в целом. Сумели также забить важный гол в большинстве», — цитирует Гру пресс-служба «Трактора».

«Трактор» (29 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (18) потерпел девятое поражение в последних десяти матчах и идет десятым на «Востоке».