Главный тренер «Трактора» Гру: «Я впечатлен обоими нашими вратарями»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался доволен работой вратарей команды на старте сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
В воскресенье, 8 сентября, челябинский клуб уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (1:2).
«Я считаю, что лучшим игроком в первом периоде был наш вратарь. По ходу второго и третьего периода мы продолжали прогрессировать. Что касается результата, то у меня остались достаточно смешанные чувства. Знаете, когда команда реализует два броска и ведет в серии, появляется ощущение, что победа будет за нами. Зак Фукале отлично проявил себя в первых двух играх. Мы посчитали, что сейчас самое время дать поиграть Сергею. Я впечатлен обоими нашими вратарями и работой их тренера», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.
«Трактор» набрал 3 очка после трех игр и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 12 сентября команда Гру на выезде сыграет против СКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
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