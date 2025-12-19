Корешков: «Желаю «Трактору» в следующем году быть на коне, а «Металлургу» — стоять рядом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков ответил на вопрос о том, что он пожелал бы в новом году «Металлургу» и Андрею Разину, возглавляющему магнитогорскую команду.

В пятницу, 19 декабря, челябинцы дома уступили «Магнитке» (4:7) в матче FONBET чемпионата КХЛ. После игры Разин пожелал своему бывшему одноклубнику по «Металлургу» Корешкову удачи на тренерском поприще, а «Трактору» — не попасть в плей-офф КХЛ.

«Следующий год — год Лошади. Желаю нам быть в нем на коне, а сопернику — стоять рядом с лошадью (улыбается)», — сказал Корешков на пресс-конференции.

Корешков возглавил «Трактор» 16 декабря. Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Металлург» с 57 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 35 баллами идет шестым.