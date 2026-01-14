Корешков о поражении «Трактора» в Екатеринбурге: «Создали массу голевых моментов. Жаль, что не использовали их»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков объяснил поражение от «Автомобилиста» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в среду и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Екатеринбурга. Единственную шайбу челябинцев забросил Максим Джиошвили.

«Наша команда очень здорово провела первый период. Создали массу голевых моментов. Очень жаль, что не использовали их. Матч пошел по другому сценарию. Пропустили очень легкие голы. Затем эмоции поугасли, где-то в конце не хватило сил. Парни старались, играли хорошо, по заданию. Готовимся к следующему матчу», — приводит пресс-служба «Трактора» слова Корешкова.

«Трактор» с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. 18 января команда дома сыграет с «Авангардом».