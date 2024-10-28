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Сегодня, 21:32

Главный тренер «Трактора» Гру — об игре с «Автомобилистом»: «Это был странный матч»

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что команде не хватило сосредоточенности, чтобы обыграть «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (4:5).

«Это был в некотором смысле странный матч. Мы пропустили два быстрых гола. Потом вернулись в игру, но не хватило сосредоточенности, чтобы довести дело до конца. При этом я отмечу, что и мы сделали много хорошего. Многие игроки нашей команды сделали 200 % возможного, чтобы сравнять и повести в счете. Но нам немного не хватило времени, потому что мы поздно включились. На мой взгляд, «Автомобилист» точно заслужил эту победу», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.

Илья Карпухин (№ 89) и&nbsp;Анатолий Голышев (№ 15) в&nbsp;матче КХЛ &laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Автомобилист&raquo; (3:4). 28&nbsp;октября 2024. Огненная перестрелка лидеров «Востока»: «Трактор» и «Автомобилист» забросили на двоих девять шайб

«Автомобилист» прервал 5-матчевую победную серию «Трактора». Клуб из Екатеринбурга набрал 26 очков и занимает второе в Восточной конференции. Челябинцы с 32 очками лидируют в турнирной таблице.

Следующий матч «Трактор» проведет 30 октября против «Сибири». «Автомобилист» 1 ноября сыграет против «Нефтехимика».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Бенуа Гру
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«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

СКА обыграл «Сибирь» и одержал 7-ю победу подряд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 21 15 6 31
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 21 15 6 32
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 19 9 10 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
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12 Барыс 19 5 14 11
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Трактор – Автомобилист
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28.10 19:30
СКА – Сибирь
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