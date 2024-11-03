Главный тренер «Трактора» Гру: «Мы увидели, почему «Локомотив» является лучшей командой в чемпионате»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы увидели, почему «Локомотив» является лучшей командой в чемпионате. Это соперник, который может побеждать в любых ситуациях. Мы провели сильную игру, но допустили ошибки, которых можно было избежать. Моменты из этого матча можно разбирать и изучать. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идет в счет. Не знаю, как повлияла история встреч «Трактора» и «Локомотива» в прошлом сезоне, потому что тогда меня не было в команде», — приводит слова Гру сайт КХЛ.

«Трактор» с 34 очками в 23 матчах занимает первое место в Восточной конференции. 9 ноября команда на выезде встретится с «Адмиралом».