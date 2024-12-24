Тренер «Трактора» Гру — о матче с «Барысом»: «Третий период разочаровал, соперник нас переработал»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался недоволен тем, как команда провела третий период в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса». Игра прошла в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу челябинского клуба.
«Я доволен тем, как мы начали матч, я имею в виду первый и второй периоды. В третьем соперник нас переработал. Такого в КХЛ допускать нельзя, потому что это может выливаться в проблемы — в третьем периоде мы пропустили для года. Важная победа для нас, но третий период все же нас разочаровал», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.
Тренер также обратил внимание на то, что «Барыс» не стоит недооценивать, поскольку команда очень сильно поменялась по ходу сезона.
«Трактор» набрал 52 очка в 38 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 23 баллами после 40 игр идет на 11-й позиции.
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