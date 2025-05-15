Гру о травме Робинсона: «Пока что у меня нет новостей о его состоянии»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина и ответил на вопрос о состоянии нападающего Чарльза Робинсона.

— «Локомотив» был сегодня лучшей командой на льду. Пока что у меня нет новостей по состоянию Чарльза Робинсону. Судья сказал, что в этом эпизоде не было удалений, значит — удалений не было. «Локомотив» был лучшей командой на протяжении всего матча, но, разумеется, потеря такого игрока влияет на команду.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске.