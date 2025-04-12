Гру о камбэке в матче с «Динамо»: «Трактор» не опустил руки и вернулся в игру, показав свой лучший хоккей»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что команда провела средний матч против минского «Динамо» на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

В субботу клуб из Челябинска на своем льду обыграл минчан со счетом 4:2 и повел в серии до четырех побед — 1-0.

«Считаю, что сегодня мы сыграли средний матч. Несмотря на то, что мы создавали хорошие вещи, есть те моменты, которые нам следует поправить перед следующим матчем в понедельник. Считаю недопустимым совершать две такие потери, которые мы увидели сегодня в это время сезона. Мне очень понравилось упорство нашей команды. Мы не опустили руки и вернулись в игру, показав свой лучший хоккей. Это важная победа для нас», — приводит пресс-служба челябинского клуба слова Гру.

Второй матч команд состоится в Челябинске 14 апреля.