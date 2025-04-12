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12 апреля, 20:41

Гру о камбэке в матче с «Динамо»: «Трактор» не опустил руки и вернулся в игру, показав свой лучший хоккей»

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что команда провела средний матч против минского «Динамо» на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

В субботу клуб из Челябинска на своем льду обыграл минчан со счетом 4:2 и повел в серии до четырех побед — 1-0.

«Считаю, что сегодня мы сыграли средний матч. Несмотря на то, что мы создавали хорошие вещи, есть те моменты, которые нам следует поправить перед следующим матчем в понедельник. Считаю недопустимым совершать две такие потери, которые мы увидели сегодня в это время сезона. Мне очень понравилось упорство нашей команды. Мы не опустили руки и вернулись в игру, показав свой лучший хоккей. Это важная победа для нас», — приводит пресс-служба челябинского клуба слова Гру.

Второй матч команд состоится в Челябинске 14 апреля.

Источник: Официальный сайт ХК «Трактор»
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Бенуа Гру
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
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6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
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1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
0 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 0
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
2 - 0
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
2 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 2
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
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7. Сал. Юлаев - Сибирь
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Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
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3. Ак Барс - Автомобилист
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
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Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
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2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
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4. Авангард - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Авангард
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