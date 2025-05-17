Гру — о втором поражении «Трактора» от «Локомотива»: «Мы старались, но недостаточно, чтобы победить»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил поражение команды в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Игра прошла в субботу в Челябинске и завершилась со счетом 5:2 в пользу ярославской команды.

«Сейчас играют две команды, одна из которых обладает большим опытом игры в финале. Несмотря на то, что «Локомотив» проиграл 0-4 год назад, он много вынес из этой серии. Обе команды упорно работают на льду, но у соперника получаются правильные моменты и эпизоды в нужное время, а мы будто просто что-то пытаемся сделать. «Локомотив» спокоен и хладнокровен при работе с шайбой всегда. Мы боролись, и не нужно забывать, что мы играли без двух своих игроков. Мы старались, но недостаточно, чтобы победить в этом матче», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команд состоится 19 мая также в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.