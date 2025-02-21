Гру — о Шабанове: «Считаю абсолютно нормальным дать сейчас перерыв игрокам с микроповреждениями»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал ситуацию с форвардом Максимом Шабановым, который пропустил матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:1).

«Хочу сразу осветить вопрос по травмам и Максиму Шабанову, которого сегодня не было. Не секрет, что скоро наступает март, мы будем целых 19 дней дома. За это время мы проведем пять матчей и хотели бы окончательно довести нашу систему до такой, какой хочется ее видеть. Также мы хотели бы, чтобы наши ребята хорошо восстановились. Если сейчас у нас какой-то игрок получает небольшую травму или микроповреждение или нуждается в перерыве, то, я считаю, абсолютно нормальным дать ему этот перерыв сейчас», — приводит пресс-служба клуба слова Гру.

Тренер отметил, что Шабанов также пропустит следующую игру против «Нефтехимика» (23 февраля), однако вернется на лед в матче с «Ак Барсом» (28 февраля).

«Трактор» набрал 82 очка и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.