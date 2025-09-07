Гру — о поражении «Трактора»: «Много распылялись, хватали ненужные удаления, комментировали работу судей»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что игроки команды не проявили должной самоотдачи в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса».

Игра прошла в воскресенье в Астане и завершилась победой казахстанского клуба в овертайме со счетом 4:3.

«Барыс» сегодня выкладывался на полную ради победы. В свою очередь, мы недостаточно хорошо работали и поэтому получили такой результат. Меня в первую очередь беспокоит то, что мы сегодня не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Пожалуй, очень много распылялись, хватали ненужные удаления, начинали комментировать работу судей, высказывать недовольство на лавке», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гру.

Специалист отметил, что путь к победе прокладывается, когда команда работает в полную силу и доигрывает моменты, чего он не увидел от своих игроков в этой встрече.

Следующий матч «Трактор» проведет 9 сентября против «Нефтехимика», а «Барыс» в этот же день сыграет с «Амуром».